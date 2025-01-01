Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bittere Pille

SAT.1Staffel 13Folge 15
Folge 15: Bittere Pille

23 Min.Ab 12

Leichengeruch im Treppenhaus - Kai Beckers liegt fünf Tage tot in seiner Wohnung. Die Todesursache gibt Rätsel auf. Hatte der Krankenpfleger sich etwa mit den Halbgöttern in Weiß angelegt? Stück für Stück setzen die Kommissare das Puzzle zusammen. Beckers dunkle Vergangenheit könnte ihn eingeholt haben ...

SAT.1
