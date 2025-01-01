Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Ein Liebhaber zu viel
23 Min.Ab 12
Tödliche Liebschaft - Die Schülerin Leandra Krohm lässt in Sachen Jungs nichts anbrennen. Als das Mädchen tot aufgefunden wird, zweifelt niemand an einer Tat aus Leidenschaft. Die Kommissare ermitteln und stoßen auf ein Netz aus Lügen, Lust und verbotener Liebe.
