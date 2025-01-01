Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

An den Haaren herbeigezogen

SAT.1Staffel 13Folge 18
An den Haaren herbeigezogen

An den Haaren herbeigezogenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 18: An den Haaren herbeigezogen

23 Min.Ab 12

Mit den eigenen Haaren erdrosselt - Friseurin Marie Weber wird tot in ihrem Salon aufgefunden. Musste sie sterben, weil sie ihre Rivalin Sandy Lewandowski in den finanziellen Ruin getrieben hat? Oder wurde ihr das Verhältnis mit ihrem jungen Mitarbeiter Kai zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen