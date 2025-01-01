Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Über die Stränge geschlagen
23 Min.Ab 12
Nachdem sie die Nacht durchgefeiert hat, wacht Louisa Karlsson am nächsten Morgen völlig fertig in ihrem Bett auf - ohne jegliche Erinnerung. Als dann auch noch die nackte Leiche ihres Arbeitskollegen Joshua im Stadtwald gefunden wird, beginnt für Louisa der Alptraum erst richtig. Hat sie etwas mit seinem gewaltsamen Tod zu tun?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
