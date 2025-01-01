Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 4: Ein Schlag zuviel
23 Min.Ab 12
Der Arbeiter Peter Ewald wird erschlagen auf dem Hof eines Baustoffhandels aufgefunden. Erste Hinweise führen ins familiäre Umfeld des Opfers. Dabei wird schnell klar, dass nicht nur Ewalds Exfrau oder ihr neuer Freund ein starkes Motiv hatten ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1