Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Schlag zuviel

SAT.1Staffel 13Folge 4
Ein Schlag zuviel

Ein Schlag zuvielJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 4: Ein Schlag zuviel

23 Min.Ab 12

Der Arbeiter Peter Ewald wird erschlagen auf dem Hof eines Baustoffhandels aufgefunden. Erste Hinweise führen ins familiäre Umfeld des Opfers. Dabei wird schnell klar, dass nicht nur Ewalds Exfrau oder ihr neuer Freund ein starkes Motiv hatten ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen