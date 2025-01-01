Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Mieten, Kaufen, Klauen
23 Min.Ab 12
Einbruchsserie im Reichenviertel - In Duisburg Rheinhausen werden am helllichten Tag ganze Villen ausgeräumt. Die Einbrecher gehen immer dreister und brutaler vor. Als die Kommissare ihnen auf die Schliche kommen, eskaliert die Situation.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1