Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Schnee aus Brasilien
23 Min.Ab 12
Im Magen des Unfallopfers Simon Reimann werden während einer Not-OP 98 Kapseln voll Kokain gefunden. Dessen hochschwangere Freundin streitet ab, etwas vom Schmuggelversuch ihres Freundes zu wissen - bis auch sie ins Visier der Auftraggeber gerät.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1