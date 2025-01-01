Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Aufgeschwemmt
22 Min.Ab 12
Der Geschmack des Todes - Die Familie Vandersander entdeckt in ihrem Trinkwasserbrunnen die Leiche der 18-jährigen Anita Kaminski. Die polnische Erntehelferin wurde bereits seit zwei Wochen vermisst. Wurde der hübschen Anita eine verbotene Liebe zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1