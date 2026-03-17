NOTRUF
Folge vom 17.03.2026: Brötchen im Hals
23 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Eine 74-Jährige erwacht mit starken Schmerzen, weil ihr Ehering tief in den geschwollenen Finger einschneidet. Gideon Fischer steht vor einer dramatischen Rettungsaktion: den Ring zerstören oder einen Finger verlieren? - Ein Junge verschluckt sich beim Computerspielen an einem Leberwurstbrot - die erste Hilfe seiner Mutter bleibt erfolglos. Als die Retter eintreffen, können sie die Atemwege zunächst nur teilweise freilegen. Ein Problem, dass über Leben und Tod entscheidet.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1