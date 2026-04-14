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NOTRUF

Komplizierter Bruch nach Fahrradsturz:

SAT.1Folge vom 14.04.2026
Komplizierter Bruch nach Fahrradsturz:

Komplizierter Bruch nach Fahrradsturz:Jetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 14.04.2026: Komplizierter Bruch nach Fahrradsturz:

23 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Obwohl ein schwer verletzter Fahrradfahrer hilflos auf dem Boden liegt, hält niemand an, um zu helfen. - Eine hochschwangere Frau bricht mitten in einem Geschäft zusammen. Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt erkennen schnell: Mutter und Kind sind in höchster Gefahr.

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