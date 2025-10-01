Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Brutus

Paramount GlobalStaffel 3Folge 10
Brutus

BrutusJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 10: Brutus

42 Min.Ab 12

Ein ehemaliger vietnamesischer Soldat mit amerikanischer Staatsbürgerschaft verübt einen Mordanschlag auf Senator Tallman. Während der Ermittlungen stößt man auf ein Programm der CIA namens Brutus. Angeblich wurde Brutus dazu benutzt, Spione einer Gehirnwäsche zu unterziehen - mit unkalkulierbaren Folgen. Nach einem zweiten Anschlag auf einen Psychiater stoßen Don und Charlie auf Lawrence Dryden, der rachsüchtiger Initiator der Attentate ist. Doch was treibt ihn in diese Manie?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen