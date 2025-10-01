Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Wettkönig

Paramount GlobalStaffel 3Folge 6
Wettkönig

WettkönigJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 6: Wettkönig

42 Min.Ab 12

Tatort: Pferderennbahn. Um die Leiche des erstochenen Danny Roberts werden notierte Formeln gefunden, mit deren System der Tote zahlreiche Wetten hintereinander gewonnen hatte. Mit Unterstützung der FBI-Agentin Warner kommt das Team um Don und Charlie auf die Spur eines Drogenkartelllieferanten, die zur Rennbahn führt. Ivan Tabakian manipuliert Pferderennen, um mit den Wettgeldern an Rauschgift zu gelangen und gleichzeitig Geldwäsche zu betreiben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen