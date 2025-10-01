Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Der Maulwurf

Paramount GlobalStaffel 3Folge 4
Der Maulwurf

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 4: Der Maulwurf

43 Min.Ab 12

Kim, eine Dolmetscherin des chinesischen Konsulats, wird vor einem Nachtclub tot aufgefunden. Die Spionageabwehr wurde auf die 24-Jährige aufmerksam. Leiter der Befragungen war Carter, ein Afghanistan-Kamerad, dem Colby sein Leben zu verdanken hat. Colby glaubt, Carter einen Gefallen schuldig zu sein und deckt ihn, als er erfährt, dass er Informationen an das chinesische Konsulat verkauft hat. Colby wird suspendiert, weiß aber als Einziger, wo sich Carter versteckt hält.

