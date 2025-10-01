Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 20: Tödliche Post
41 Min.Ab 12
Als ein Journalist durch eine Briefbombe getötet wird, zieht die ATF-Agentin Malloy Charlie hinzu, denn von seinen Erfahrungen verspricht sie sich eine schnelle Lösung des Falles. Kurz darauf gibt es das nächste Opfer, und eine dritte Briefbombe wird entschärft, bevor sie Schaden anrichten kann. Alle drei Zielpersonen hatten in irgendeiner Weise mit den DNA-Bombenanschlägen drei Jahre zuvor zu tun ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren