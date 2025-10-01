Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Harte Bandagen

Paramount GlobalStaffel 3Folge 16
Harte Bandagen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 16: Harte Bandagen

42 Min.Ab 16

Davids alter Freund Ben Ellis soll angeblich zwei Freefight-Kämpfer vergiftet haben. Beide Opfer starben noch vor Ort an einem Herzstillstand. Ben schwört, nichts mit den Anschlägen zu tun zu haben und ist auf Davids Hilfe angewiesen. Da er allein nicht besonders weit kommt, greift ihm die Gerichtsmedizinerin Claudia unter die Arme. Mit ihren Ergebnissen erstellt Charlie von jedem anderen Kämpfer Kampfkurven, die einen von ihnen besonders verdächtig scheinen lassen.

Paramount Global
