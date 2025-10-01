Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 19: Blackbox
40 Min.Ab 12
Beim Absturz des Firmenjets des Unternehmens Aeronomics kommen sämtliche Insassen ums Leben. Ein Forest Ranger, der das Unglück beobachtet, wird an der Absturzstelle durch einem Kopfschuss getötet aufgefunden. Charlie stellt anhand der Ausdehnung des Trümmerfeldes fest, dass das Flugzeug schwerer gewesen sein muss, als es in den Ladelisten angegeben war ...
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
