Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Blackbox

Paramount GlobalStaffel 3Folge 19
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 19: Blackbox

40 Min.Ab 12

Beim Absturz des Firmenjets des Unternehmens Aeronomics kommen sämtliche Insassen ums Leben. Ein Forest Ranger, der das Unglück beobachtet, wird an der Absturzstelle durch einem Kopfschuss getötet aufgefunden. Charlie stellt anhand der Ausdehnung des Trümmerfeldes fest, dass das Flugzeug schwerer gewesen sein muss, als es in den Ladelisten angegeben war ...

