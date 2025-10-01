Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Aus nächster Nähe

Staffel 3Folge 15
Aus nächster Nähe

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 15: Aus nächster Nähe

42 Min.Ab 12

Auf einem Grundstück wird die Leiche des seit 23 Jahren vermissten Officer Everett gefunden, der damals zu Gary Walkers Einheit gehörte. Walker will nun mit Charlies Hilfe Calvin Bradley überführen, der ein Motiv für den Mord an Everett gehabt hätte. Doch Charlies Analysen ergeben, dass Bradley nicht der Täter sein kann. Eine weitere heiße Spur führt schließlich ins Drogenmilieu und zu einem weiteren Kollegen der Cops, der mit unlauteren Methoden Dealer auffliegen lassen wollte.

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

