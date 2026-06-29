Max Schrems im Ö3-KI-Check: Wie sicher sind unsere Daten?Jetzt kostenlos streamen
Ö3-KI-Check
Folge 1: Max Schrems im Ö3-KI-Check: Wie sicher sind unsere Daten?
27 Min.Folge vom 29.06.2026
Wie schützen wir unsere Privatsphäre vor gierigen Algorithmen? Jurist und Datenschutz-Aktivist Max Schrems, Gründer der europäischen Datenschutz-NGO noyb, erklärt im Ö3-KI-Check, wie KI-Konzerne unsere Daten nutzen und warum die bestehenden Gesetze in Europa oft zu zahnlos durchgesetzt werden. Sendungshinweis: "Ö1 Campus", 29.5.2026.
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