Dominic Thiem: Wie viel KI verträgt der Spitzensport?Jetzt kostenlos streamen
Ö3-KI-Check
Folge 5: Dominic Thiem: Wie viel KI verträgt der Spitzensport?
24 Min.Folge vom 29.06.2026
Vom Fitnessband bis zur Video-KI: Tennis-Profi und Grand-Slam-Sieger Dominic Thiem gibt im Ö3-KI-Check exklusive Einblicke in die moderne Trainingswissenschaft des Spitzensports. Er erklärt, wie stark Algorithmen und datenbasierte Leistungsanalysen das Training auf der Tour verändern – und wo Technik an menschliche Grenzen stößt. Sendungsbegleitung: "Ö1 Campus", 26.06.2026.
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