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Ö3-KI-Check

Dominic Thiem: Wie viel KI verträgt der Spitzensport?

ORF2Staffel 1Folge 5vom 29.06.2026
Dominic Thiem: Wie viel KI verträgt der Spitzensport?

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Folge 5: Dominic Thiem: Wie viel KI verträgt der Spitzensport?

24 Min.Folge vom 29.06.2026

Vom Fitnessband bis zur Video-KI: Tennis-Profi und Grand-Slam-Sieger Dominic Thiem gibt im Ö3-KI-Check exklusive Einblicke in die moderne Trainingswissenschaft des Spitzensports. Er erklärt, wie stark Algorithmen und datenbasierte Leistungsanalysen das Training auf der Tour verändern – und wo Technik an menschliche Grenzen stößt. Sendungsbegleitung: "Ö1 Campus", 26.06.2026.

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