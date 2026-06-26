Staffel 1Folge 6vom 26.06.2026
ChatGPT & Schule: Was macht die „Märchenmaschine“ mit unseren Kindern?Jetzt kostenlos streamen
Ö3-KI-Check
Folge 6: ChatGPT & Schule: Was macht die „Märchenmaschine“ mit unseren Kindern?
23 Min.Folge vom 26.06.2026
Wie verändern Chatbots das Lernen? Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin der Initiative Saferinternet.at, zeigt im Ö3-KI-Check, warum ChatGPT eine kreative Märchenmaschine und keine Suchmaschine ist. Die Medienkompetenz-Plattform unterstützt Familien und Lehrkräfte dabei, digitale Trends wie „BrainMaxxen“ kritisch zu begleiten. Dieser Beitrag begleitet den Ö3-KI-Check-Podcast, gespielt auf Ö1 Campus, am 3.7.2026.
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