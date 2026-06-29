KI in der Medizin: Diagnose durch den Chatbot?Jetzt kostenlos streamen
Ö3-KI-Check
Folge 3: KI in der Medizin: Diagnose durch den Chatbot?
23 Min.Folge vom 29.06.2026
Kann künstliche Intelligenz den Arztbesuch ersetzen? Jana Meixner von Medizin-Transparent.at (einem wissenschaftlichen Projekt von Cochrane Österreich an der Universität Krems) analysiert im Ö3-KI-Check die Verlässlichkeit von KI-Diagnosen. Die Plattform prüft Gesundheitsversprechen im Netz auf ihre wissenschaftliche Haltbarkeit. Sendungshinweis: "Ö1 Campus", 12.6.2026.
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