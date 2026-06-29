Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ö3-KI-Check

KI in der Medizin: Diagnose durch den Chatbot?

ORF2Staffel 1Folge 3vom 29.06.2026
KI in der Medizin: Diagnose durch den Chatbot?

KI in der Medizin: Diagnose durch den Chatbot?Jetzt kostenlos streamen

Ö3-KI-Check

Folge 3: KI in der Medizin: Diagnose durch den Chatbot?

23 Min.Folge vom 29.06.2026

Kann künstliche Intelligenz den Arztbesuch ersetzen? Jana Meixner von Medizin-Transparent.at (einem wissenschaftlichen Projekt von Cochrane Österreich an der Universität Krems) analysiert im Ö3-KI-Check die Verlässlichkeit von KI-Diagnosen. Die Plattform prüft Gesundheitsversprechen im Netz auf ihre wissenschaftliche Haltbarkeit. Sendungshinweis: "Ö1 Campus", 12.6.2026.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ö3-KI-Check
ORF2
Ö3-KI-Check

Ö3-KI-Check

Alle 1 Staffeln und Folgen