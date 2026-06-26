Staffel 1Folge 7vom 26.06.2026
KI-Betrug: Die neuen Maschen der Cyber-KriminellenJetzt kostenlos streamen
Ö3-KI-Check
Folge 7: KI-Betrug: Die neuen Maschen der Cyber-Kriminellen
21 Min.Folge vom 26.06.2026
Stimmen-Klonen und gefälschte Online-Shops: Kriminalist Reinhard Nosofsky, Leiter des Büros für Betrugsermittlungen im Bundeskriminalamt (BKA), warnt im Ö3-KI-Check vor den neuen Dimensionen der Internet-Kriminalität. Er zeigt, wie organisierte Banden KI nutzen und wie man sich mit der „Firewall im eigenen Kopf“ schützt. Dieser Beitrag begleitet den Ö3-KI-Check-Podcast, gespielt auf Ö1 Campus, am 10.7.2026.
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