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Ö3-KI-Check

Macht uns KI arbeitslos? Die Zukunft des Arbeitsmarktes

ORF2Staffel 1Folge 8vom 17.07.2026
Macht uns KI arbeitslos? Die Zukunft des Arbeitsmarktes

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Folge 8: Macht uns KI arbeitslos? Die Zukunft des Arbeitsmarktes

23 Min.Folge vom 17.07.2026

Ersetzen uns Maschinen bald im Büro? Uli Meyer, Leiter des Instituts für Soziologie an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU), ordnet den aktuellen KI-Hype im Ö3-KI-Check wissenschaftlich ein. Er erforscht die Wechselwirkung zwischen Technik und Gesellschaft und erklärt, warum KI bestehende Jobs stark verändert, anstatt sie zu vernichten. Sendungshinweis: "Ö1 Campus", 17.07.2026.

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