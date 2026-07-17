Macht uns KI arbeitslos? Die Zukunft des ArbeitsmarktesJetzt kostenlos streamen
Ö3-KI-Check
Folge 8: Macht uns KI arbeitslos? Die Zukunft des Arbeitsmarktes
23 Min.Folge vom 17.07.2026
Ersetzen uns Maschinen bald im Büro? Uli Meyer, Leiter des Instituts für Soziologie an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU), ordnet den aktuellen KI-Hype im Ö3-KI-Check wissenschaftlich ein. Er erforscht die Wechselwirkung zwischen Technik und Gesellschaft und erklärt, warum KI bestehende Jobs stark verändert, anstatt sie zu vernichten. Sendungshinweis: "Ö1 Campus", 17.07.2026.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ö3-KI-Check
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2