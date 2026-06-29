Faktencheck: So entlarvt man KI-DesinformationJetzt kostenlos streamen
Ö3-KI-Check
Folge 2: Faktencheck: So entlarvt man KI-Desinformation
24 Min.Folge vom 29.06.2026
Täuschung per Knopfdruck: Eva Wackenreuther, leitende Journalistin beim unabhängigen ORF-Faktencheck-Team, zeigt im Ö3-KI-Check, wie gefälschte Bilder und manipulierte Deepfakes gezielt zur Desinformation eingesetzt werden. Sie erklärt, mit welchen einfachen Schritten man virale Netzinhalte selbst auf ihre Echtheit prüfen kann. Sendungshinweis: "Ö1 Campus", 05.06.2026.
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