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Ö3-KI-Check

Faktencheck: So entlarvt man KI-Desinformation

ORF2Staffel 1Folge 2vom 29.06.2026
Faktencheck: So entlarvt man KI-Desinformation

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Folge 2: Faktencheck: So entlarvt man KI-Desinformation

24 Min.Folge vom 29.06.2026

Täuschung per Knopfdruck: Eva Wackenreuther, leitende Journalistin beim unabhängigen ORF-Faktencheck-Team, zeigt im Ö3-KI-Check, wie gefälschte Bilder und manipulierte Deepfakes gezielt zur Desinformation eingesetzt werden. Sie erklärt, mit welchen einfachen Schritten man virale Netzinhalte selbst auf ihre Echtheit prüfen kann. Sendungshinweis: "Ö1 Campus", 05.06.2026.

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