OHA! Das will ich wissen: Ritter

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 29.05.2025
Folge 4: OHA! Das will ich wissen: Ritter

19 Min.Folge vom 29.05.2025

Wie war der Alltag auf der Burg, wenn sie nicht kämpfen mussten? Wie hat man geschlafen, was gegessen, Feste gefeiert? Und wie ist es den einfachen Menschen zu jener Zeit gegangen, den Bäuerinnen und Bauern oder Handwerkern, die nicht auf einer Burg gelebt haben? Um das rauszufinden, reisen Esther und Kiki - die KI für Kinder - in die Vergangenheit. Zu einem mittelalterlichen Burgtreiben auf die Rosenburg. Dort möchte Esther selbst auch eine Ritterprüfung ablegen. Aber können Frauen überhaupt Ritterinnen werden? Bildquelle: ORF

ORF Kids
