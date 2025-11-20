OHA! Das will ich wissen: Künstliche IntelligenzJetzt kostenlos streamen
OHA!
Folge 10: OHA! Das will ich wissen: Künstliche Intelligenz
Frage an Chat GPT: "Wie schlau ist eigentlich künstliche Intelligenz?" - Antwort: Künstliche Intelligenz (KI) ist sehr schlau in bestimmten Dingen, aber nicht wirklich "klug" wie ein Mensch. Was kann KI also wirklich? Was kann sie besonders gut und was gar nicht? Wie lernt sie? Und was müssen wir Menschen im Umgang mit ihr beachten? Um all diese Fragen zu beantworten, besucht Esther gemeinsam mit einigen Kindern gemeinsam das Ars Electronica Center in Linz. Hier kann man neue Technologien nicht nur kennenlernen, sondern auch ausprobieren und angreifen. In welche Richtung werden sich Roboter und Künstliche Intelligenz weiterentwickeln? Und müssen wir uns davor fürchten, dass sie in Zukunft noch viel schlauer werden als wir Menschen? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick