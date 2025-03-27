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OHA!

OHA! Das will ich wissen: Im Gefängnis

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 27.03.2025
OHA! Das will ich wissen: Im Gefängnis

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Folge 1: OHA! Das will ich wissen: Im Gefängnis

19 Min.Folge vom 27.03.2025

Wie schaut es in einem Gefängnis aus, wie läuft ein Tag in Haft ab und wieso kommt man überhaupt ins Gefängnis? Um das rauszufinden, besucht Esther die Justizanstalt Wien-Josefstadt. Und spricht mit Jürgen, einem ehemaligen Haftinsassen. Wie hat er die Zeit im Gefängnis erlebt, was denkt er über das, was er getan hat und wie kann ihm ein Neustart gelingen? Darum geht es in OHA! der neuen Wissenssendung für Kinder. Unterstützt wird Esther im Studio von KIKI - einer Künstlichen Intelligenz für Kinder. Sie kann auch super Kompliziertes ganz einfach erklären. Bildquelle: ORF

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