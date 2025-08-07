OHA! Das will ich wissen: SpezialeffekteJetzt kostenlos streamen
Wieso können Menschen in Filmen fliegen, Explosionen und Unfälle überleben, wie können Dinosaurier zum Leben erwachen? Gemeinsam mit ihrer digitalen Assistentin Kiki versucht Esther den Geheimnissen des Filmemachens auf die Spur zu kommen. Dafür trifft sie Stuntman Joe. In seinem Filmstudio darf sie einige Special Effects kennenlernen und ausprobieren. Außerdem besucht sie Pyrotechniker Philipp. Er zeigt ihr, wie auch auf Bühnen mit Feuerwerken und Spezialeffekten gearbeitet wird. Wird Esther am Ende vielleicht sogar selbst einen Stunt wagen? Bildquelle: ORF
