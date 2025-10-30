OHA! Das will ich wissen: KrankenhausJetzt kostenlos streamen
OHA!
Folge 9: OHA! Das will ich wissen: Krankenhaus
Warst du schon mal im Krankenhaus, weil du dich verletzt hast oder operiert werden musstest? Viele Menschen - auch Erwachsene - haben ein ungutes Gefühl, wenn sie ans Krankenhaus denken. Warum? Was passiert in einem Krankenhaus genau? Wer muss überhaupt dorthin? Um das rauszufinden, besucht Esther das größte Krankenhaus Österreichs. Dort trifft sie Ecrin. Die 12 Jährige hat einen Gendefekt - eine angeborene Krankheit, die dazu führt, dass ihre Organe sich nicht richtig entwickeln. Sie muss deshalb regelmäßig zu Kontrollen ins Krankenhaus. Von ihr erfährt sie, ob man sich vorm Krankenhaus fürchten muss. Außerdem schaut Esther ein bisschen hinter die Kulissen. Wie wird ein so großes Krankenhaus versorgt? Wie funktioniert eine Küche, die täglich für 10.000 Menschen kochen muss? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick