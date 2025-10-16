OHA! Das will ich wissen: ElektroautoJetzt kostenlos streamen
OHA!
Folge 8: OHA! Das will ich wissen: Elektroauto
24 Min.Folge vom 16.10.2025
Hast du schon mal ein Auto aus Plastilin gesehen, das gleich groß ist wie Autos, die auf der Straße fahren? Wozu werden diese Riesen-Modelle gemacht? Und wie werden neue Autos erfunden und gebaut? Um das herauszufinden, besucht Esther ein Autofabrik in Zwickau - hier werden Elektroautos gebaut. Von der Blechrolle, aus der die ersten Teile gepresst werden, bis zur Probefahrt auf einer Teststrecke kannst du hautnah dabei sein, wenn ein neues Auto entsteht. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
OHA!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0