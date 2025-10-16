Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hast du schon mal ein Auto aus Plastilin gesehen, das gleich groß ist wie Autos, die auf der Straße fahren? Wozu werden diese Riesen-Modelle gemacht? Und wie werden neue Autos erfunden und gebaut? Um das herauszufinden, besucht Esther ein Autofabrik in Zwickau - hier werden Elektroautos gebaut. Von der Blechrolle, aus der die ersten Teile gepresst werden, bis zur Probefahrt auf einer Teststrecke kannst du hautnah dabei sein, wenn ein neues Auto entsteht. Bildquelle: ORF

