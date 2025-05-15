Zum Inhalt springenBarrierefrei
OHA! Das will ich wissen: Baustelle

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 15.05.2025
Warum stehen auf Baustellen Christbäume, auch wenn gar nicht Weihnachten ist? Und wieso fallen Kräne nicht um, auch wenn sie schwere Lasten heben? Esther besucht eine der größten Baustellen Wiens, das Village im Dritten. Hier entsteht ein ganzes Stadtviertel - mit Wohnhäusern, Büros, Geschäften und sogar einer Schule. Sie lernt dabei, warum Beton gerüttelt und glattgestrichen werden muss und warum beim Hausbau zuerst nach unten gegraben wird, bevor man in die Höhe baut. Und was noch alles gemacht werden muss, bis ein Haus fertig ist, sodass Menschen einziehen können. Bildquelle: Luis Csapo

