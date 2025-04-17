OHA! Das will ich wissen: HaustiereJetzt kostenlos streamen
OHA!
Folge 2: OHA! Das will ich wissen: Haustiere
Hund oder Katze? Oder doch ein Kaninchen oder ein Hamster? Welches Haustier passt zu mir? Um das rauszufinden, besucht Esther das Tierschutzhaus in Vösendorf. Dort leben über 2000 Tiere. Sie findet raus, welche Fragen man sich stellen sollte, bevor ein Tier zu Hause einzieht. Und welche anderen Möglichkeiten es gibt, mit Tieren in Kontakt zu kommen, auch wenn man selber kein eigenes Haustier haben kann. Dafür besucht sie den Shelter Buddy Nachmittag im Tierschutzhaus. Hier lesen Kinder Hunden aus Büchern vor. Warum das gut ist und was es rund um Haustiere alles rauszufinden gibt, dazu mehr in der zweiten Folge von "OHA! - Das will ich wissen". Bildquelle: ORF
