On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 14: Der Alptraum von Idaho Falls
48 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Idaho Falls, Juli 1989: Die Leichen der 49-jährigen Reeda Roundy und der 47-jährigen Betty Gray werden in Reedas Haus gefunden. Beide Frauen waren brutal ermordet worden. Als die Ermittler am Tatort eintreffen, machen sie weitere erschreckende Entdeckungen, die auf ein satanistisches Motiv hindeuten. Die Ermittler müssen tief in das Leben der Opfer eintauchen, um die Wahrheit zu finden.
On the Case - Unter Mordverdacht
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC