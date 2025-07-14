On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 9: Verlust und Verrat
48 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12
Rebecca und Rusty Porter sind spurlos aus ihrem Haus verschwunden. Die Polizei entdeckt bei Ankunft ein verstörendes Bild: Die Haustür des Farmhauses steht offen, Überwachungskameras wurden zerstört, und im Schlafzimmer scheint ein Kampf stattgefunden zu haben. Als die Ermittler in der Vergangenheit des Paares graben, stellt sich heraus, dass es in ihrem Umfeld nicht nur Freunde gab.
On the Case - Unter Mordverdacht
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC