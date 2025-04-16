On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 12: Schwelende Trümmer
49 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Während eines Feuerwehreinsatzes in Reno, Nevada, tauchen die verkohlten Überreste eines Körpers auf, der in einem Schlafsack zwischen den noch rauchenden Trümmern lag. Die Polizei befragt Augenzeugen, die Hinweise auf einen Mann in einem roten Pick-Up-Truck geben. Er lud am Tatort einen großen Müllsack aus.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC