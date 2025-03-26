Wie vom Erdboden verschlucktJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 5: Wie vom Erdboden verschluckt
48 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Im April 1997 verschwindet das 20-jährige Showgirl Ginger Rios während einer Shoppingtour. Ihr Ehemann ist besorgt, doch als die Ermittler Details über die Ehe erfahren, können sie ihn als Täter nicht ausschließen. Eine weitere Spur führt die Polizei in die Wüste ...
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC