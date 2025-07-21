On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 10: Kaltblütiger Mord
49 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12
Als die 26-jährige Tänzerin Patti Berry ihre Tochter nicht von der Babysitterin abholt, ist ihre Familie besorgt. Schnell schaltet Pattis Mutter eine Vermisstenanzeige. Nach wenigen Tagen herrscht traurige Gewissheit: Die junge Frau ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen, ihre Leiche wurde achtlos in einem Waldstück entsorgt. Wer steckt hinter der brutalen Tat?
On the Case - Unter Mordverdacht
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC