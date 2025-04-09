Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Kinobesuch ohne Rückkehr

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 11vom 09.04.2025
Kinobesuch ohne Rückkehr

Folge 11: Kinobesuch ohne Rückkehr

48 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12

August 1976, irgendwo in Kalifornien: Die 18-jährige Cindy Hernandez freut sich auf die Abendvorstellung des Horrorfilms "Das Omen". Als ihre Familie am nächsten Morgen feststellt, dass Cindy nicht nach Hause kommt, macht sich ein Freund auf die Suche. Es soll über 40 Jahre dauern, bis die Ermittler die entscheidenden Hinweise zur Lösung des Falles bekommen.

