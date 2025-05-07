Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 18vom 07.05.2025
Folge 18: Das ist er!

48 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Nachdem der 58-jährige Autoverkäufer Sal Ruscitti an einem warmen Abend in Kalifornien zwei Männern die Haustür öffnet, bricht pures Chaos aus. Fünf Schüsse fallen, zwei davon treffen Sal tödlich. Seine Frau gibt den Ermittlern einen wichtigen Hinweis - es scheint sich demnach um einen Auftragsmord gehandelt zu haben.

Kabel Eins Doku
