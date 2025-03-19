Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Eine tödliche Fahrt

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 4vom 19.03.2025
Eine tödliche Fahrt

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 4: Eine tödliche Fahrt

48 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Im Dezember 2011 ruft eine Frau in Panik den Notruf: Ihrem Ehemann sei in den Kopf geschossen worden. Er verstirbt auf dem Beifahrersitz ihres Minivans. War der Mord an Ghulam Ayobi mit seiner Arbeit im Militär verbunden oder gab es hinter dem brutalen Verbrechen einen noch verstörenderen Plan?

