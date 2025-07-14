Habgier, Lügen und MordJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 8: Habgier, Lügen und Mord
48 Min. Ab 12
Die 50-jährige Marilou Johnson ist eine alleinerziehende Mutter von drei Teenagersöhnen, als sie den 71-jährigen Millionär Roger Blanchard kennenlernt. Bald bietet Roger an, Marilou und ihre Kinder in seiner prunkvollen Villa aufzunehmen. Das neue Leben läuft gut an, doch eines Tages verschwindet Marilou, und die Ermittler sind einer unheilvollen Wahrheit auf der Spur.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC