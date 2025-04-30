Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das letzte Lied

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 17vom 30.04.2025
Folge 17: Das letzte Lied

48 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Nachdem ihr 28-jähriger Sohn Gerry Gherardi nicht in seiner Funktion als Organist beim morgendlichen Gottesdienst erschienen war, verschafft sich seine Mutter Zugang zu Gerrys Wohnung. Sie findet ihren Sohn leblos, nackt und mit dem Gesicht nach unten in einer vollen Badewanne vor. Erst zwei Jahre später - nachdem sich ein ähnlicher Mord ereignet - kommen die Ermittler dem kaltblütigen Killer auf die Spur.

Kabel Eins Doku
