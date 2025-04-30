On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 17: Das letzte Lied
48 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Nachdem ihr 28-jähriger Sohn Gerry Gherardi nicht in seiner Funktion als Organist beim morgendlichen Gottesdienst erschienen war, verschafft sich seine Mutter Zugang zu Gerrys Wohnung. Sie findet ihren Sohn leblos, nackt und mit dem Gesicht nach unten in einer vollen Badewanne vor. Erst zwei Jahre später - nachdem sich ein ähnlicher Mord ereignet - kommen die Ermittler dem kaltblütigen Killer auf die Spur.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC