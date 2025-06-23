Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Tödliche Spiele

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 2vom 23.06.2025
Folge 2: Tödliche Spiele

48 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Die Leiche der 25-jährigen Filialleiterin Amber Belken wird von ihren Kollegen im Hinterzimmer eines Videospiel-Ladens tot aufgefunden. Nach den ersten Untersuchungen ist klar: Amber muss ihrem Mörder freiwillig die Tür geöffnet haben.

