On the Case - Unter Mordverdacht

Eine Kleinstadt in Angst

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 3vom 19.03.2025
Folge 3: Eine Kleinstadt in Angst

49 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Der leblose Körper einer 20-jährigen Studentin wird in einem Tal in Bergen County, New Jersey, gefunden. Die Polizei glaubt, dass ihr Mörder sie in ein nahegelegenes Einkaufszentrum gefahren und den Wagen nach dem Mord wieder auf den Parkplatz zurückgebracht hat. Doch noch fehlt ihr ein entscheidender Hinweis ...

Kabel Eins Doku
