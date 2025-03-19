Eine Kleinstadt in AngstJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 3: Eine Kleinstadt in Angst
49 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Der leblose Körper einer 20-jährigen Studentin wird in einem Tal in Bergen County, New Jersey, gefunden. Die Polizei glaubt, dass ihr Mörder sie in ein nahegelegenes Einkaufszentrum gefahren und den Wagen nach dem Mord wieder auf den Parkplatz zurückgebracht hat. Doch noch fehlt ihr ein entscheidender Hinweis ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC