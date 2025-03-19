On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 4: Eine tödliche Fahrt
48 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Im Dezember 2011 ruft eine Frau in Panik den Notruf: Ihrem Ehemann sei in den Kopf geschossen worden. Er verstirbt auf dem Beifahrersitz ihres Minivans. War der Mord an Ghulam Ayobi mit seiner Arbeit im Militär verbunden oder gab es hinter dem brutalen Verbrechen einen noch verstörenderen Plan?
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC