One Piece
Folge vom 06.01.2026: Aufruhr im Labor! - Die Rebellion der Seraphim!
24 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die Seraphim befinden sich im Labor und greifen die Strohhüte an. Shaka versucht, die Wesen aufzuhalten, doch sie widersetzen sich seinem Befehl. Ruffy, Zorro und Shaka sitzen in der Falle, doch dann wachen Lucci und Ecki auf und unterbreiten den dreien ein Angebot.
