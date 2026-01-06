Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 06.01.2026
24 Min.Ab 12

24 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Die Seraphim befinden sich im Labor und greifen die Strohhüte an. Shaka versucht, die Wesen aufzuhalten, doch sie widersetzen sich seinem Befehl. Ruffy, Zorro und Shaka sitzen in der Falle, doch dann wachen Lucci und Ecki auf und unterbreiten den dreien ein Angebot.

