Bittere Entscheidung! - Eine ungewöhnliche, geschlossene Front!
One Piece
Folge vom 07.01.2026: Bittere Entscheidung! - Eine ungewöhnliche, geschlossene Front!
24 Min. Folge vom 07.01.2026 Ab 12
Lucci und Ecki bieten Ruffy und Zorro an, mit ihnen gegen die Seraphim zu kämpfen, wenn sie sie von ihren Fesseln befreien. Die Strohhüte zögern jedoch, die beiden CP0-Agenten freizulassen, deren Auftrag es ist, Vegapunk auszuschalten.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS