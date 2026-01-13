Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Lauf, Corby! - Eine riskante Flucht-Strategie!

ProSieben MAXXFolge vom 13.01.2026
24 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Perona verhilft Corby zur Flucht aus seiner Zelle. Auf den Kapitän der Marine ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt, weswegen nun alle Piraten auf der Insel Hachinosu hinter ihm her sind. Doch anstatt zu fliehen, will Corby erst noch alle gefangenen Sklaven befreien.

