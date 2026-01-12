Konfrontation! - Shanks gegen Eustass KidJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 12.01.2026: Konfrontation! - Shanks gegen Eustass Kid
24 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
York stellt sich als die Verräterin heraus, die die Seraphim kontrolliert und für das Chaos auf Egghead verantwortlich ist. In der Neuen Welt kommt es derweil zur Konfrontation zwischen Shanks und Eustass Kid.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS