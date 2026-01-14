Für meinen liebsten Schüler! - Die Faust von Vize-Admiral GarpJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 14.01.2026: Für meinen liebsten Schüler! - Die Faust von Vize-Admiral Garp
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Die Marine taucht auf der Pirateninsel Hachinosu auf, um ihren Kapitän Corby zu retten. Dieser wird von Piraten umzingelt und befindet sich dadurch in einer nahezu ausweglosen Situation. Doch dann taucht Fregattenkapitänin Hibari auf und hilft ihm aus seiner misslichen Lage.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS