Für meinen liebsten Schüler! - Die Faust von Vize-Admiral Garp

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Die Marine taucht auf der Pirateninsel Hachinosu auf, um ihren Kapitän Corby zu retten. Dieser wird von Piraten umzingelt und befindet sich dadurch in einer nahezu ausweglosen Situation. Doch dann taucht Fregattenkapitänin Hibari auf und hilft ihm aus seiner misslichen Lage.

